«Пари НН» объявил о возвращении избитого Антона Мухина из «Динамо-Владивосток»

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о досрочном прекращении аренды игрока Антона Мухина в «Динамо-Владивосток». Ранее появилась информация о конфликте между президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером и Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У полузащитника было диагностировано сотрясение мозга.

«Антон Мухин возвращается в «Пари НН». Наш клуб досрочно отозвал полузащитника Антона Мухина из «Динамо-Владивосток». Арендное соглашение было рассчитано до конца 2025 года. За этот клуб наш полузащитник успел провести шесть игр. Антон, с возвращением!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

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