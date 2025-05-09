Алонсо сообщил руководству «Байера», что уходит в «Реал» — Плеттенберг

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сообщил руководству клуба, что покинет свою должность по окончании нынешнего сезона. Специалист продолжит тренерскую карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщил журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что Алонсо может публично объявить о своём решении уже на ближайшей пресс-конференции.

Ранее появилась информация, что Алонсо договорился о контракте с «Реалом». Стороны согласовали трудовой договор сроком на три года. Нынешний главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет свой пост 25 мая — после заключительного матча сезона.