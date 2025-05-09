Чепурин — о финале Лиги конференций: старый хитрый лис Пеллегрини может обыграть ученика

Комментатор «Okko Спорт» Павел Чепурин поделился мыслями о предстоящем финале Лиги конференций УЕФА. В матче за трофей сыграют английский «Челси» и испанский «Бетис» 28 мая.

«Вот теперь для «Челси» начинается Лига конференций. «Челси» – в финале. Произошло то, что должно было произойти. И это небольшое, но всё-таки достижение «Челси», потому что это очень молодая команда. На протяжении всего турнира она смогла взять очки там, где должна была. Это, на самом деле, нельзя недооценивать — даже против менее мастеровитых соперников.

Теперь в финале сыграют с «Бетисом», который, если и уступает «Челси» во всём этом, то не очень сильно, а в организации игры, может быть, даже сильнее. И старый хитрый лис Мануэль Пеллегрини вполне может обыграть своего ученика — Энцо Мареску, которого он тренировал в «Малаге» в начале десятых, в той самой прекрасной «Малаге», а потом взял к себе в штаб в «Вест Хэм». Энцо Мареска сам называет Пеллегрини чуть ли не футбольным отцом для себя.

Круто, что в финале Лиги конференций будет ещё и Иско — мой любимый футболист. И он, кстати, в той самой «Малаге», вместе с Мареской, был в центре поля. Ещё один важный сюжет.

Ну а «Челси» победил — дежурно победил, позёвывая, пешком ходя по полю, обыграл «Юргорден». В этом нет ничего удивительного. Впереди важный конец сезона в АПЛ: три матча с двумя прямыми конкурентами и с финалистом Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед».

«Челси» борется за Лигу чемпионов, но теперь вопрос стоит ребром. Либо лучший сценарий — победа в Лиге конференций и попадание в Лигу чемпионов. Либо даже худший — седьмое место в АПЛ и поражение в финале Лиги конференций. И тогда «Челси» рискует пойти на второй круг, снова прокатиться по прекрасному евротуру, по замечательным городам и весям Лиги конференций. Финальная часть сезона — посмотрим, на что способна эта команда Энцо Марески», — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».