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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил с Днём Победы

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил с Днём Победы
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Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в телеграм-канале поздравил с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2025 года, исполняется ровно 80 лет с момента капитуляции нацистской Германии и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«С Днём Победы! Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память своим детям. Великая страна! Великая Победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений. С Великим праздником! Ура!» — написал Дзюба.

Ежегодно День Победы отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. В этот день во многих городах Российской Федерации проходят военные парады и праздничные салюты или фейерверки, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков.

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