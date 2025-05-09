Дмитрий Булыкин: буду болеть за ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча ПФК ЦСКА — «Краснодар». Команды встретятся в 28-м туре РПЛ 10 мая.

«ЦСКА и «Краснодар» — абсолютно равные соперники. Армейцы весной очень хорошо себя показывают, а краснодарцы борются за чемпионство. Нас ждёт интересный и непредсказуемый матч. Я буду болеть за ЦСКА — всё-таки имел отношение к этому клубу. Посмотрим, как сложится матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За три тура до конца сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идёт на третьем месте.