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Дмитрий Булыкин: буду болеть за ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Дмитрий Булыкин: буду болеть за ЦСКА в матче с «Краснодаром»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча ПФК ЦСКА — «Краснодар». Команды встретятся в 28-м туре РПЛ 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА и «Краснодар» — абсолютно равные соперники. Армейцы весной очень хорошо себя показывают, а краснодарцы борются за чемпионство. Нас ждёт интересный и непредсказуемый матч. Я буду болеть за ЦСКА — всё-таки имел отношение к этому клубу. Посмотрим, как сложится матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За три тура до конца сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идёт на третьем месте.

Турнирная таблица РПЛ
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