Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 9 мая, матчем «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» стартует 35-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Чемпионат Испании сезона-2024/2025, 35-й тур, расписание матчей (время — московское):
9 мая, пятница
22:00. «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»
10 мая, суббота
15:00. «Валенсия» — «Хетафе»
17:15. «Сельта» — «Севилья»
19:30. «Жирона» — «Вильярреал»
19:30. «Мальорка» — «Вальядолид»
22:00. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
11 мая, воскресенье
15:00. «Леганес» — «Эспаньол»
17:15. «Барселона» — «Реал Мадрид»
19:30. «Атлетик Бильбао» — «Алавес»
22:00. «Бетис» — «Осасуна»