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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 9 мая, матчем «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» стартует 35-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Чемпионат Испании сезона-2024/2025, 35-й тур, расписание матчей (время — московское):

9 мая, пятница

22:00. «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»

10 мая, суббота

15:00. «Валенсия» — «Хетафе»

17:15. «Сельта» — «Севилья»

19:30. «Жирона» — «Вильярреал»

19:30. «Мальорка» — «Вальядолид»

22:00. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

11 мая, воскресенье

15:00. «Леганес» — «Эспаньол»

17:15. «Барселона» — «Реал Мадрид»

19:30. «Атлетик Бильбао» — «Алавес»

22:00. «Бетис» — «Осасуна»

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