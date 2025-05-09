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Объявлено имя лучшего игрока АПЛ по итогам апреля

Объявлено имя лучшего игрока АПЛ по итогам апреля
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам апреля 2025 года. Об этом информируют официальные аккаунты АПЛ в социальных сетях.

В прошлом месяце аргентинец в составе «Ливерпуля» забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Суммарно в нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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