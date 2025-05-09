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Стало известно, за какой клуб болеет новый Папа Римский

Стало известно, за какой клуб болеет новый Папа Римский
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Американский кардинал Роберт Прево, известный как Папа Римский Лев XIV, увлекается футболом. Он поддерживает футбольный клуб «Рома». Об этом изданию ANSA сообщил священник Джузеппе Пагано, ссылаясь на слова нового Папы Римского.

Напомним, Прево стал новым Папой Римским 8 мая. Ранее, 21 апреля 2025 года, ушёл из жизни Папа Римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который также был большим поклонником футбола. Он болел за аргентинский «Сан-Лоренсо». У него длительное время наблюдались проблемы со здоровьем из-за осложнений бронхита. 20 апреля, на Пасху, Франциск сделал краткое обращение к людям, поздравив их с большим божественным праздником. На следующее утро он умер.

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