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Витор Перейра признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Витор Перейра признан лучшим тренером месяца в АПЛ
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Возглавляющий «Вулверхэмптон» португальский специалист Витор Перейра признан лучшим тренером месяца в АПЛ по итогам апреля, сообщает пресс-служба лиги.

Перейра опередил Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слота («Ливерпуль») в борьбе за награду.

В пяти апрельских матчах чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал пять побед, поочерёдно обыграв «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0). По состоянию на сегодняшний день «волки» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Витора Перейры набрала 41 очко за 35 матчей.

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