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Хаби Алонсо подтвердил свой уход из «Байера»

Хаби Алонсо подтвердил свой уход из «Байера»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подтвердил, что в скором времени покинет леверкузенский клуб. Ранее появилась информация, что испанский специалист сменит Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридского «Реала».

«Пришло время сообщить, что ближайшие игры станут последними для меня во главе «Байера», — приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством «аспириновые» стали чемпионами Германии и выиграли Кубок страны в прошлом сезоне. Ранее испанец тренировал молодёжную и резервную команды «Реала Сосьедад».

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