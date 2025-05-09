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«Байер» объявил, что Хаби Алонсо покинет клуб по завершении этого сезона

«Байер» объявил, что Хаби Алонсо покинет клуб по завершении этого сезона
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Пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Ранее появилась информация, что испанский специалист сменит Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридского «Реала».

«Байер» добился признания в футбольном мире благодаря целенаправленному успеху под руководством Хаби Алонсо. Мы гордимся победами в чемпионате Германии, Кубке страны, горды тем, что вышли в финал Лиги Европы УЕФА и выиграли Суперкубок Германии», — приводит слова генерального директора «Байера» Фернандо Карро пресс-служба «аспириновых» на официальном сайте клуба.

Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством «аспириновые» стали чемпионами Германии и выиграли Кубок страны в прошлом сезоне. Ранее испанец тренировал молодёжную и резервную команды «Реала Сосьедад».

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