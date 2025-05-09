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Валерий Непомнящий: для «Краснодара» быть лидером — не совсем привычная ноша

Валерий Непомнящий: для «Краснодара» быть лидером — не совсем привычная ноша
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Краснодар». Игра пройдёт 10 мая в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я понимаю, что в матче ЦСКА — «Краснодар» фаворита нет. Зачастую в таких ситуациях встречи завершаются вничью. Это будет на руку «Зениту». Не думаю, что «Краснодар» выиграет, но и не думаю, что проиграет. Поэтому ставлю на ничью. Для «Краснодара» быть лидером ещё не совсем привычная ноша», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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