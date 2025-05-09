Валерий Непомнящий: после травмы Тюкавина Гладышев понял, что у него есть шанс

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о прогрессе 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. В четырёх матчах чемпионата России в апреле Гладышев забил четыре гола.

«Помню интервью Лички, когда он сказал, что Гладышев обладает хорошими качествами, но не очень сильно проводит матчи с большими командами. Это психология — невозможность сыграть в нужное время на своём потенциале. Мне кажется, после травмы Тюкавина Гладышев понял, что у него есть шанс. Помню, в какой-то игре Ярослав не использовал несколько моментов — подумал, что это надолго. Но он преодолел себя и стал забивать. У Гладышева есть уровень мастерства и появилась уверенность», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.