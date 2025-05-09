Кирман Дьюсбери-Холл заявил, что «Челси» надеется выиграть Лигу конференций

Футболист лондонского «Челси» Кирман Дьюсбери-Холл заявил, что «синие» хотят выиграть Лигу конференций в этом сезоне. В ответном матче 1/2 финала турнира со шведским «Юргорденом» «Челси» одержал победу со счётом 1:0. В финале Лиги конференций подопечные Энцо Марески сыграют с испанским «Бетисом». Решающий матч за трофей пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на одноимённом стадионе.

«Выйти в финал — это потрясающе. В начале сезона мы поставили перед собой цель пройти как можно дальше в этом турнире, и это были долгие пару месяцев, но теперь нам осталось сыграть ещё одну игру, и, надеюсь, мы сможем взять этот трофей. Это значило бы для нас абсолютно всё», — приводит слова Дьюсбери-Холла официальный сайт «Челси».