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Кирман Дьюсбери-Холл заявил, что «Челси» надеется выиграть Лигу конференций

Кирман Дьюсбери-Холл заявил, что «Челси» надеется выиграть Лигу конференций
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Футболист лондонского «Челси» Кирман Дьюсбери-Холл заявил, что «синие» хотят выиграть Лигу конференций в этом сезоне. В ответном матче 1/2 финала турнира со шведским «Юргорденом» «Челси» одержал победу со счётом 1:0. В финале Лиги конференций подопечные Энцо Марески сыграют с испанским «Бетисом». Решающий матч за трофей пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на одноимённом стадионе.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Юргорден
Стокгольм, Швеция
1:0 Дьюсбери-Холл – 38'    

«Выйти в финал — это потрясающе. В начале сезона мы поставили перед собой цель пройти как можно дальше в этом турнире, и это были долгие пару месяцев, но теперь нам осталось сыграть ещё одну игру, и, надеюсь, мы сможем взять этот трофей. Это значило бы для нас абсолютно всё», — приводит слова Дьюсбери-Холла официальный сайт «Челси».

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