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Денис Глушаков: День Победы — один из самых главных в нашей стране праздников

Денис Глушаков: День Победы — один из самых главных в нашей стране праздников
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков назвал День Победы одним из самых главных праздников в России.

«Великая Победа, 80‑летие. Мы все помним парады в детстве. Наши прадедушки и прабабушки прошли фронт. Благодаря им мы живём и ходим по земле, играем в футбол, все работают в своих профессиях. Этот праздник — один из самых главных в нашей стране», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ежегодно он отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. В День Победы во многих городах Российской Федерации проходят военные парады и праздничные салюты или фейерверки, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков. С 2012 года проходит шествие с портретами ветеранов и участников войны — «Бессмертный полк».

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