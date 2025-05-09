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Адиев высказался о возможном возвращении Черчесова в РПЛ

Адиев высказался о возможном возвращении Черчесова в РПЛ
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И. о. главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Ранее в СМИ появлялись слухи, что кандидатуру Черчесова рассматривают московские «Динамо» и «Локомотив».

«Сможет ли Черчесов принести пользу российскому футболу, если вернётся в РПЛ? Ну, конечно — Станислав Саламович — человек, который много что сделал в футболе, давал результат, поэтому его работа в одном из клубов чемпионата России позитивно скажется на российском футболе», — приводит слова Магомеда Адиев интернет-портал «РБ Спорт».

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