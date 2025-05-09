Суперкомпьютер оценил шансы «МЮ» и «Тоттенхэма» на победу в финале Лиги Европы

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на победу в финале Лиги Европы УЕФА после завершения полуфинальных матчей турнира. Наибольшие шансы выиграть второе по значимости европейское соревнование суперкомпьютер даёт «красным дьяволам» — 50,7%. «Шпоры» получили 49,3%.

Напомним, в полуфинале «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао, обыграв испанскую команду со счётом 7:1 по сумме двух встреч. «Тоттенхэм» одержал победу над норвежским «Будё-Глимт» — 2:0 и 3:1.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».