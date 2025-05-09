Суперкомпьютер оценил шансы «МЮ» и «Тоттенхэма» на победу в финале Лиги Европы
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на победу в финале Лиги Европы УЕФА после завершения полуфинальных матчей турнира. Наибольшие шансы выиграть второе по значимости европейское соревнование суперкомпьютер даёт «красным дьяволам» — 50,7%. «Шпоры» получили 49,3%.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в полуфинале «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао, обыграв испанскую команду со счётом 7:1 по сумме двух встреч. «Тоттенхэм» одержал победу над норвежским «Будё-Глимт» — 2:0 и 3:1.
Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».
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