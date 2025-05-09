«Локомотив» в честь Дня Победы вспомнил истории железнодорожников, которые ушли на фронт

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала памятный пост в честь Дня Победы. Сегодня, 9 мая 2025 года, отмечается 80-я годовщина победы советских войск в Великой Отечественной войне.

«Локомотив» разместил ролик, в котором народный артист России и известный болельщик московского клуба Валерий Баринов рассказал истории железнодорожников, которые ушли на фронт и стали героями.

«Время неумолимо, но память — вечна. Вместе с нашим преданным болельщиком Валерием Бариновым вспоминаем важные истории воинов-железнодорожников, вставших на защиту нашей Родины во время Великой Отечественной Войны. Это не просто страницы прошлого. Это наша общая история, которую мы бережно храним», — написала пресс-служба «Локомотива».

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».