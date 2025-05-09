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Дмитрий Пятибратов предсказал, что «Зениту» будет сложно в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Дмитрий Пятибратов предсказал, что «Зениту» будет сложно в матче РПЛ с «Динамо» Мх
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился ожиданиями перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 мая, и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 17:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» дома действует агрессивно и неуступчиво, умеет играть в футбол. Плюс хозяевам тоже нужно набирать очки. Думаю, что у «Зенита» будут сложности», — заявил Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» Махачкала — 11-е.

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