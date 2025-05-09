Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе Де Брёйне в другой клуб из АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что 33-летний полузащитник Кевин Де Брёйне может перейти в другой клуб английской Премьер-лиги после того, как покинет стан «горожан» по окончании сезона. Ранее СМИ сообщали, что в услугах бельгийского хавбека заинтересованы «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

«Я не знаю. Хочу всего самого лучшего для Кевина и его семьи. Только лучшего», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2015 года. За этот период он принял участие в 418 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами.

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