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Украинская ассоциация футбола получила награду УЕФА за приверженность инклюзивности

Украинская ассоциация футбола получила награду УЕФА за приверженность инклюзивности
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Украинская ассоциация футбола стала одним из лауреатов премии FootbALL-2025 от УЕФА. Награда вручается за приверженность инклюзивности и борьбу с дискриминацией в футболе. Как сообщает официальный сайт союза европейских футбольных ассоциаций, помимо УАФ, премию получили английская Премьер-лига, футбольные клубы «Ливерпуль» и «Эвертон», а также итальянская экс-футболистка Каролина Мораче.

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола получила признание за инициативу для людей с ампутациями «Лига сильных». Напомним, украинское футбольное сообщество запустило национальную инициативу для людей с ампутациями, направленную на помощь в адаптации к жизни после травм. По всей стране открылись тренировочные центры, обеспечивающие условия для игры в футбол, восстановления и общения. Программа нацелена на привлечение не менее 600 игроков и завершится национальным чемпионатом, запланированным на лето 2025 года. Украинская ассоциация футбола также финансирует исследования положительного влияния занятий адаптивными видами спорта на психическое и физическое здоровье.

Форум УЕФА RESPECT проходил в швейцарском городе Цюрих. Лауреаты были выбраны Координационной группой УЕФА по правам человека, в которую, среди прочих, вошли экс-хавбек «Арсенала» Патрик Виейра, бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер и экс-защитник «Шальке» Леван Кобиашвили.

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