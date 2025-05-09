«Ни красной, ни жёлтой». Игрок «Атлетика» Прадос показал ногу после фола Линделёфа

Полузащитник «Атлетика» Бильбао Беньят Прадос в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию своей повреждённой ноги после ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (4:1). Прадос получил повреждение после подката защитника «красных дьяволов» Виктора Линделёфа.
Также испанский футболист выразил негодование, сопроводив фотографию следующим комментарием: «Ни красной [карточки], ни жёлтой. Никакого фола, играйте [дальше]».
Фото: Из личного архива Беньята Прадоса
Прадос появился на поле на 61-й минуте, однако был вынужден покинуть его на 73-й минуте из-за полученной травмы.
«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» со счётом 7:1 по сумме двух матчей и вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Тоттенхэмом».
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