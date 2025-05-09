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Игрок «Крыльев Советов» Печенин: для меня было удивлением, когда Осинькин пустил слезу

Игрок «Крыльев Советов» Печенин: для меня было удивлением, когда Осинькин пустил слезу
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Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин рассказал об атмосфере в самарском клубе, а также поделился воспоминаниями об эмоциях главного тренера Игоря Осинькина во время общения с командой после поражения в матче 11-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:1) в октябре 2024 года.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Крылья» — огромный клуб с историей. Здесь столько всего было. И Игорь Витальевич [Осинькин] сколько тут? Больше пяти лет. То есть клуб не разменивается, не меняет тренеров каждые сезон или полсезона. Здесь словно семейная атмосфера.

Для меня было удивлением, когда Осинькин пустил слезу, поскольку все понимали, что это значит: либо это его последний матч, либо он таковым может стать. Я этого не знал. Команда может поддержать тренера только игрой и результатом. Я думаю, Игорю Витальевичу это и нужно. Ему не надо, чтобы все подходили и что‑то там говорили. Ему важнее, как команда действует на поле, как добываются результаты», — сказал Печенин в эфире «Матч ТВ».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Действующий контракт российского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2025-го. «Крылья» после 27 туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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