«Где‑то ему не повезло». Тренер «Динамо» Мх — об игровом времени капитана клуба Алибекова

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о небольшом количестве игрового времени у защитника и капитана команды Муталипа Алибекова.

«Я считаю, что где‑то ему не повезло в том плане, что он получил травму на сборах, а восстановление заняло очень много времени. Конечно, [повлияло] отсутствие игровой практики. Наверное, он потерял игровой тонус, это логично. В матчах, в которых он выходил, ясно, что он где‑то не успел, заработал ненужную карточку. А так он с нами в коллективе, он капитан команды, несмотря на то что он на поле [иногда] не выходит. Я считаю, он проделывает большую работу именно с ребятами, помогает своим советом, отношением к делу.

Конечно, нам его не хватает, будем так говорить. Всё‑таки мы рассчитывали, что он будет у нас с весны играть, а тут получилось, что практически один из основных защитников пропустил большое количество матчей. И нам уже по ходу приходилось вносить коррективы, перестраиваться, — заявил Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Алибекову 27 лет, в нынешнем сезоне защитник провёл 16 матчей за клуб из Дагестана во всех турнирах, в которых не сумел записать на свой счёт результативных действий. Также футболист успел получить пять жёлтых и три красных карточки.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 мая, начало — в 17:00 мск.