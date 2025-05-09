«Бавария» договорилась с Вирцем о переходе и готова заплатить «Байеру» € 100 млн — Bild

«Бавария» достигла договорённости с 22-летним полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем о его переходе в мюнхенский клуб. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, немецкий гранд готов предложить «фармацевтам» € 100 млн за трансфер Вирца грядущим летом. Подчёркивается, что 22-летний хавбек готов подождать перехода в «Баварию» до 2026 года, если клубы не смогут договориться.
В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.
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