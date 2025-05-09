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Расписание матчей 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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В субботу, 10 мая, матчем «Енисей» — «Сокол» стартует 32-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 32-го тура Первой лиги (время — московское):

10 мая, суббота:

10:00. «Енисей» — «Сокол»;
16:00. «Черноморец» — «Балтика»;
18:00. «Арсенал» — «Родина»;
18:00. «Нефтехимик» — «Сочи».

11 мая, воскресенье:

14:00. «Урал» — «Уфа»;
15:00. «Тюмень» — «Чайка»;
17:00. «Алания» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Торпедо» — «Шинник»;
18:00. «КАМАЗ» — «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (58), на третьем — «Черноморец» (57).

Турнирная таблица Первой лиги
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