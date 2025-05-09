«Ливерпуль» и «Эвертон» получили награду УЕФА за борьбу с расизмом после скандала в дерби

Английские клубы «Ливерпуль» и «Эвертон» стали лауреатами премии FootbALL-2025 от УЕФА. Награда вручается за приверженность инклюзивности и борьбу с дискриминацией в футболе. Об этом сообщает официальный сайт организации. Кроме того, премию получили английская Премьер-лига, украинская ассоциация футбола, а также итальянская экс-футболистка Каролина Мораче.

«Ранее в этом году футбольные клубы «Эвертон» и «Ливерпуль» объединились, чтобы решительно осудить оскорбления на почве расизма в адрес полузащитника «Эвертона» Абдулайе Дукуре после мерсисайдского дерби. Клубы опубликовали совместное заявление, в котором выразили единую позицию борьбы против всех форм дискриминации. В тесном сотрудничестве с местными властями они предприняли незамедлительные действия по выявлению виновных, подчеркнув свою приверженность позиции нулевой терпимости к расизму», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте УЕФА.

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью (2:2) в матче 15-го тура АПЛ 12 февраля 2025 года. В дерби произошла стычка между игроками, после того как Дукуре решил отпраздновать гол «Эвертона» перед фанатами «Ливерпуля». Позже футболист подвергся расистским оскорблениям в соцсетях, которые официально осудили оба клуба.

Форум УЕФА RESPECT проходил в швейцарском городе Цюрих. Лауреаты были выбраны Координационной группой УЕФА по правам человека, в которую, среди прочих, вошли экс-хавбек «Арсенала» Патрик Виейра, бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер и экс-защитник «Шальке» Леван Кобиашвили.