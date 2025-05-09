«Челси» начал переговоры по Леау, «Милан» может продать вингера за € 75 млн — CO

«Челси» инициировал неофициальные переговоры по трансферу крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте португальского футболиста есть пункт о досрочном расторжении за € 175 млн, однако «россонери» могут отпустить игрока за сумму в районе € 75 млн. Подчёркивается, что к 25-летнему нападающему также присматривается лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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