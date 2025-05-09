Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» начал переговоры по Леау, «Милан» может продать вингера за € 75 млн — CO

«Челси» начал переговоры по Леау, «Милан» может продать вингера за € 75 млн — CO
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» инициировал неофициальные переговоры по трансферу крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте португальского футболиста есть пункт о досрочном расторжении за € 175 млн, однако «россонери» могут отпустить игрока за сумму в районе € 75 млн. Подчёркивается, что к 25-летнему нападающему также присматривается лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Кирман Дьюсбери-Холл заявил, что «Челси» надеется выиграть Лигу конференций

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android