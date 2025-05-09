Судьи в Испании больше не будут давать пресс-конференций — El Chiringuito

Состоялось встреча представителей Королевской испанской федерации футбола (RFEF), на которой был поднят вопрос судейства. На встрече присутствовал глава RFEF Рафаэль Лузан.

По информации El Chiringuito, на указанном заседании было принято решение, что арбитры больше не будут давать пресс-конференции в преддверии матчей. Также совместно с правительством будет проведена кампания по защите судей. Подчёркивается, что на встрече не обсуждалось телевидение мадридского «Реала», делающее критические видео про рефери.

Напомним, в преддверии финального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:2) пресс-конференцию посетил главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, который не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о критике в свой адрес со стороны ТВ «сливочных».

Самые скандальные футболисты в истории: