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Компани оценил вероятность участия Нойера в церемонии награждения «Баварии»

Компани оценил вероятность участия Нойера в церемонии награждения «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, примет ли голкипер и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер участие в церемонии награждения «Баварии» после победы в чемпионате Германии. Трофей будет вручён команде по завершении последнего домашнего матча сезона — с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 33-м туре. Игра пройдёт в субботу, 10 мая.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня нет уверенности, кто поднимет трофей. Для меня главное, что он достался «Баварии». Я планировал только подготовку к матчу — я не знаю, что произойдёт после него. Если все пойдёт хорошо, Мануэль Нойер будет задействован завтра», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии по итогам 32 туров Бундеслиги. Капитан команды Мануэль Нойер пропустил несколько матчей команды из-за травмы в концовке сезона.

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