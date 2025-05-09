Компани оценил вероятность участия Нойера в церемонии награждения «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, примет ли голкипер и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер участие в церемонии награждения «Баварии» после победы в чемпионате Германии. Трофей будет вручён команде по завершении последнего домашнего матча сезона — с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 33-м туре. Игра пройдёт в субботу, 10 мая.

«У меня нет уверенности, кто поднимет трофей. Для меня главное, что он достался «Баварии». Я планировал только подготовку к матчу — я не знаю, что произойдёт после него. Если все пойдёт хорошо, Мануэль Нойер будет задействован завтра», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии по итогам 32 туров Бундеслиги. Капитан команды Мануэль Нойер пропустил несколько матчей команды из-за травмы в концовке сезона.