«Надо уважать свой чемпионат». Черчесов ответил на вопрос о падении уровня РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о мнении относительно падения уровня российского чемпионата.

«Нам надо уважать свой чемпионат и себя. Не завышать или занижать уровень лиги, а объективно её оценивать. Когда ты знаешь, над чем работать, у тебя будет прогресс, будет шаг вперёд. Когда ты себя переоцениваешь, то это плохо, когда недооцениваешь — тоже плохо. Так что надо быть объективным, чтобы делать правильные шаги. Не надо ни на кого смотреть, надо следить за собой и двигаться вперёд», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После 27 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 52 очками после 27 туров.

61-летний специалист занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год.

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