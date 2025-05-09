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«Я не тупой, я не хочу портить вечеринку». Компани — о последнем матче Мюллера в «Баварии»

«Я не тупой, я не хочу портить вечеринку». Компани — о последнем матче Мюллера в «Баварии»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, планирует ли он выпускать на поле полузащитника Томаса Мюллера в последнем домашнем матче мюнхенцев в сезоне. В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» примет на своём поле мёнхенгладбахскую «Боруссию». Игра пройдёт в субботу, 10 мая.

«Я не тупой, но давайте дождёмся завтрашнего дня и посмотрим — не хочу портить вечеринку», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии за два тура до конца Бундеслиги. Трофей будет вручён мюнхенцам по истечении последнего домашнего матча сезона в 33-м туре. Воспитанник команды Томас Мюллер покинет «Баварию» в конце сезона. Встреча с «Боруссией» станет для 35-летнего игрока последним домашним матчем за клуб.

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