Игрок «Крыльев» Печенин рассказал, с каких футболистов брал пример в исполнении штрафных

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин рассказал, на каких футболистов равнялся в исполнении стандартных положений.

«Как и все дети, наверное, смотрел, как Роналду, Месси бьют. Много кто. Тот же Бекхэм исполнял. Понятное дело, когда есть свободное время, уделяю иногда внимание и штрафным ударам, и навесам», — заявил Печенин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний белорусский футболист провёл 29 матчей за самарский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Крылья Советов» после 27 туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.