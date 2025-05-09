Гвардиола отреагировал на слова Холанда о недостатке голода у «Ман Сити» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, заявившего, что одна из причин кризиса команды в нынешнем сезоне связана с недостатком спортивного голода у футболистов манкунианцев.

«Если таково мнение Эрлинга, то им [игроками] следует поговорить друг с другом и спросить, почему так произошло.

Команда может добиться большего. Мы довольны результатами, которые у нас есть, но сложившаяся ситуация сохраняется в течение многих, многих месяцев, а не только три или четыре недели», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 35 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков. «Горожане» покинули Лигу чемпионов на стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования.

Сколько зарабатывают футболисты: