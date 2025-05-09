Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на слова Холанда о недостатке голода у «Ман Сити» в этом сезоне

Гвардиола отреагировал на слова Холанда о недостатке голода у «Ман Сити» в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, заявившего, что одна из причин кризиса команды в нынешнем сезоне связана с недостатком спортивного голода у футболистов манкунианцев.

«Если таково мнение Эрлинга, то им [игроками] следует поговорить друг с другом и спросить, почему так произошло.

Команда может добиться большего. Мы довольны результатами, которые у нас есть, но сложившаяся ситуация сохраняется в течение многих, многих месяцев, а не только три или четыре недели», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 35 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков. «Горожане» покинули Лигу чемпионов на стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования.

Материалы по теме
Холанд объяснил, чем обусловлен кризис «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android