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Микель Артета: «Арсенал» сделает «Ливерпулю» коридор почёта, они заслужили это

Микель Артета: «Арсенал» сделает «Ливерпулю» коридор почёта, они заслужили это
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что «канониры» устроят игрокам «Ливерпуля» почётный коридор перед их очным матчем в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 11 мая.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы сделаем «Ливерпулю» коридор почёта. Они заслужили это. Они были лучшей командой, они были наиболее последовательны. Таков спорт: когда кто-то лучше, нужно аплодировать, принимать и стараться достичь этого уровня», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», который уже досрочно стал чемпионом. Команда набрала 82 очка за 35 встреч. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 35 матчей. Третье место занимает «Манчестер Сити», набравший 64 очка.

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