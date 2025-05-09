Микель Артета: «Арсенал» сделает «Ливерпулю» коридор почёта, они заслужили это

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что «канониры» устроят игрокам «Ливерпуля» почётный коридор перед их очным матчем в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 11 мая.

«Мы сделаем «Ливерпулю» коридор почёта. Они заслужили это. Они были лучшей командой, они были наиболее последовательны. Таков спорт: когда кто-то лучше, нужно аплодировать, принимать и стараться достичь этого уровня», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», который уже досрочно стал чемпионом. Команда набрала 82 очка за 35 встреч. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 35 матчей. Третье место занимает «Манчестер Сити», набравший 64 очка.