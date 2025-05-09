«Спартак» — «Динамо»: история противостояния команд в преддверии 28-го тура РПЛ

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Эти команды играли друг с другом 218 раз во всех турнирах.

Победы «Спартака»: 87

Победы «Динамо»: 58

В этих матчах красно-белые забили 315 голов, а бело-голубые — 270.

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

После 27 туров «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Динамо» заработало 50 очков и располагается на пятой строчке. Первое место с 61 очком занимает «Краснодар».

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