Кафанов: это, безусловно, лучший сезон в карьере Матвея Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебютном сезоне российского голкипера Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен».

«Как бы ни закончился этот сезон для Матвея, он прошёл точно не зря. Безусловно, лучший сезон в карьере. В первый сезон он за короткое время смог выйти на более высокий уровень, смог адаптироваться в другой стране к новым требованиям. Он даёт интервью на французском языке, и это говорит о том, что он развивается не только как вратарь высокого уровня, но и как личность. Это вызывает огромное уважение к нашему голкиперу не только у нас в стране», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».

Напомним, парижане уже стали чемпионами Франции, а также вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА. Финальная встреча с миланским «Интером» состоится 31 мая в Германии.