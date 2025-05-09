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«Это стало для нас неожиданностью». В «Баварии» высказались о переговорах с Зане

«Это стало для нас неожиданностью». В «Баварии» высказались о переговорах с Зане
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с вингером команды Лероем Зане. Соглашение немецкого вингера с клубом истекает 30 июня 2025 года.

«У нас хорошие отношения с его агентами. Это [сложности в переговорах] стало для нас некоторой неожиданностью. Мы думали, что были очень близки. Посмотрим, как всё сложится. Нашим желанием было продлить контракт Лероя, но мы также установили рамки. Посмотрим, что получится», — сказал Эберль в интервью официальному сайту «Баварии».

Ранее сообщалось, что переговоры о продлении контракта Лероя Зане с мюнхенской «Баварией» близки к срыву. Интерес в подписании футболиста в статусе свободного агента в летнее трансферное окно, по данным СМИ, проявляет «Барселона».

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