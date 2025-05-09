Джоб Беллингем стал главной трансферной целью дортмундской «Боруссии» на лето — Бергер

Полузащитник английского «Сандерленда» Джоб Беллингем стал главной целью дортмундской «Боруссии» в преддверии летнего трансферного окна. Как сообщает журналист Sky Патрик Бергер, приобретение молодого англичанина может стоить немецкой команде около € 25 млн.

В текущем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 40 матчей в составе «Сандерленда» в Чемпионшипе. В них Беллингем-младший оформил четыре гола и три результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, ранее, с июля 2020-го по июль 2023-го, за дортмундскую «Боруссию» выступал Джуд Беллингем, старший брат Джоба Беллингема. Перед стартом прошлого сезона игрок сборной Англии перебрался в мадридский «Реал» за € 113 млн.