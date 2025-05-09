«Арсенал» начал переговоры с Салиба о контракте, игрок интересен «Реалу» — The Athletic

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта провёл переговоры с представителями центрального защитника Вильяма Салиба о продлении его контракта. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний футболист доволен своим положением в лондонском клубе, но будет настаивать на трудовом соглашении, отражающем его статус как одного из ведущих игроков на своей позиции. Подчёркивается, что интерес к Салиба проявляет мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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