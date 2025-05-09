Красич, Кириченко, Салугин сыграют в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Московский ПФК ЦСКА в телеграм-канале сообщил о пополнении в составах команд, которые примут участие в гала-матче, посвящённом 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА. Игра состоится в воскресенье, 18 мая.

«Милош Красич, Александр Салугин, Дмитрий Кириченко и Сергей Самодин сыграют за команду красно-синих легенд.

Бенджани Мварувари, Драган Чирич, Зоран Миркович усилят Сборную европейских звёзд», — написано в телеграм-канале армейцев.

Матч с участием легенд красно-синих и мировых звёзд футбола, игравших с московским клубом в победном для него розыгрыше турнира, состоится на стадионе «ВЭБ Арена».

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: