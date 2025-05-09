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Глава «Динамо» Гафин — о матче со «Спартаком»: для Гусева это действительно красная тряпка

Глава «Динамо» Гафин — о матче со «Спартаком»: для Гусева это действительно красная тряпка
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 11 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи со «Спартаком» — всегда ключевые и принципиальные. Нам очень неприятно от того факта, что до сих пор продолжается неудачная серия игр со «Спартаком», очень давно не побеждали. А Ролан Александрович имеет существенный победный опыт в матчах с принципиальным соперником, для него это не просто название, а действительно красная тряпка. Поэтому верим, что такой настрой передастся футболистам, и они выйдут на следующий матч с особой энергией», — сказал Гафин «Матч ТВ».

В последний раз бело-голубые обыгрывали красно-белых в октябре 2023 года. Тогда, в матче группового этапа Кубка России, «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

После 27 туров «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Динамо» заработало 50 очков и располагается на пятой строчке. Первое место с 61 очком занимает «Краснодар».

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