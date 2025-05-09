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«Барселона» может купить футболиста сборной Германии за € 36,5 млн — Фальк

«Барселона» может купить футболиста сборной Германии за € 36,5 млн — Фальк
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«Барселона» проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику сборной Германии и «Штутгарта» Ангело Штиллеру. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, каталонский клуб наряду с лондонским «Арсеналом» являются главными претендентами на подписание Штиллера грядущим летом. Подчёркивается, что немецкая команда может расстаться с 24-летним хавбеком за сумму в € 36,5 млн.

В составе сборной Германии Штиллер провёл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, где он забил четыре гола и сделал девять результативных пасов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Штиллера составляет € 38 млн.

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