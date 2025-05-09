Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимич: все соскучились по сильному ЦСКА, который почти каждый год выигрывает трофеи

Рахимич: все соскучились по сильному ЦСКА, который почти каждый год выигрывает трофеи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 10 мая, начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» сейчас на первом месте, для ЦСКА это будет очень сложная и показательная игра. Но даже победа пока не покажет, что команда готова бороться за чемпионство. Её нужно усилить, сбалансировать. Николич, думаю, знает это лучше меня. Но очень хочется, чтобы клуб бился за чемпионство. Все соскучились по сильному ЦСКА, который лидирует в чемпионате и почти каждый год выигрывает титулы. Надеюсь, скоро это вернётся», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За три тура до конца сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идёт на третьем месте.

Материалы по теме
«Краснодар» прервёт ужасную серию с ЦСКА, а «Спартак» уложит «Динамо»? Интриги тура РПЛ
«Краснодар» прервёт ужасную серию с ЦСКА, а «Спартак» уложит «Динамо»? Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android