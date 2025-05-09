Рахимич: все соскучились по сильному ЦСКА, который почти каждый год выигрывает трофеи

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 10 мая, начало — в 19:30 мск.

«Краснодар» сейчас на первом месте, для ЦСКА это будет очень сложная и показательная игра. Но даже победа пока не покажет, что команда готова бороться за чемпионство. Её нужно усилить, сбалансировать. Николич, думаю, знает это лучше меня. Но очень хочется, чтобы клуб бился за чемпионство. Все соскучились по сильному ЦСКА, который лидирует в чемпионате и почти каждый год выигрывает титулы. Надеюсь, скоро это вернётся», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За три тура до конца сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идёт на третьем месте.