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«Вест Хэм» объявил об уходе четырёх футболистов по окончании нынешнего сезона

«Вест Хэм» объявил об уходе четырёх футболистов по окончании нынешнего сезона
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Английский «Вест Хэм Юнайтед» официально объявил об уходе сразу четырёх футболистов по окончании нынешнего сезона. В вязи с истечением действующих контрактов лондонский клуб покинут 35-летний защитник Аарон Крессуэлл, 40-летний голкипер Лукаш Фабианьски, 32-летний защитник Владимир Цоуфал, и 32-летний нападающий Дэнни Ингс.

«Все в «Вест Хэм Юнайтед» хотели бы искренне поблагодарить Аарона, Лукаша, Владимира и Дэнни за их преданную службу клубу. Они уйдут в конце сезона с нашей любовью и признательностью за их вклад в период, который принёс памятный успех», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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