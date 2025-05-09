«Вест Хэм» объявил об уходе четырёх футболистов по окончании нынешнего сезона

Английский «Вест Хэм Юнайтед» официально объявил об уходе сразу четырёх футболистов по окончании нынешнего сезона. В вязи с истечением действующих контрактов лондонский клуб покинут 35-летний защитник Аарон Крессуэлл, 40-летний голкипер Лукаш Фабианьски, 32-летний защитник Владимир Цоуфал, и 32-летний нападающий Дэнни Ингс.

«Все в «Вест Хэм Юнайтед» хотели бы искренне поблагодарить Аарона, Лукаша, Владимира и Дэнни за их преданную службу клубу. Они уйдут в конце сезона с нашей любовью и признательностью за их вклад в период, который принёс памятный успех», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.