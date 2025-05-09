В УЕФА отметили достижение Рафиньи, догнавшего Роналду по очкам результативности в ЛЧ

Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на достижение нападающего «Барселоны» Рафиньи, набравшего 22 очка по системе «гол+пас» в нынешнем розыгрыше соревнования. Бразильский футболист повторил рекорд экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сделавшего столько же результативных действий в сезоне-2013/2014.

«Рафинья в сезоне-2024/2025», — написала пресс-служба Лиги чемпионов, сопроводив сообщение изумлённым эмодзи. Также было опубликовано изображение с футболистами, являющимися лидерами по «гол+пас» в одном сезоне соревнования.

Рафинья забил 13 голов и сделал девять результативных передач в 14 матчах Лиги чемпионов.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: