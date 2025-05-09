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Экс-игрок ЦСКА Рахимич: возвращение Вагнера Лава в Москву — большая радость

Экс-игрок ЦСКА Рахимич: возвращение Вагнера Лава в Москву — большая радость
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о приезде бывшего форварда армейцев Вагнера Лава в Москву для участия в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

«Возвращение Вагнера в Москву — это большая радость! Всегда хорошо, когда приезжают и такие звёзды, как Нани и Макелеле. Их визит — событие. Мы все соберёмся, и наши болельщики получат удовольствие. Правда, я не знаю, в какой мы сейчас форме. На опыте, на мастерстве сыграем (смеётся)», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Гала-матч с участием бывших футболистов ЦСКА и экс-звёзд мирового футбола пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 18 мая. Участие в нём примут такие игроки, как бывший хавбек «Челси» Клод Макелеле и экс-полузащитник сборной Португалии Нани.

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