Устное соглашение Анчелотти с Бразилией всё ещё действует и может быть подписано — Романо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всё ещё может возглавить сборную Бразилии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter), устная договорённость между бразильской конфедерацией футбола и итальянским тренером остаётся в силе.

По данным источника, в Бразилии рассчитывают, что Анчелотти будет возглавлять национальную команду на чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что решение об уходе специалиста из мадридского «Реала» уже принято, а официальное объявление произойдёт после матча 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

Заинтересованность в приглашении Анчелотти, по информации СМИ, также проявлял саудовский «Аль-Хиляль», а альтернативным кандидатом на пост в сборной Бразилии является нынешний тренер саудовского клуба Жорже Жезуш.