Сеск Фабрегас может сменить Хаби Алонсо на посту тренера «Байера» — Sky Sport Germany

Испанский специалист Сеск Фабрегас, возглавляющий «Комо», может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Фабрегас является одним из кандидатов, рассматриваемых руководством «фармацевтов» наряду с Эриком тен Хагом и Альваро Арбелоа. Подчёркивается, что в услугах 38-летнего тренера также заинтересован «РБ Лейпциг».

Сегодня, 9 мая, Алонсо сообщил об уходе из леверкузенского клуба по окончании нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, что испанский тренер возглавит мадридский «Реал».

Фабрегас был назначен на должность главного тренера «Комо» летом 2024 года. После 35 туров Серии А команда набрала 45 очков и занимает 10-е место.

Материалы по теме Официально «Байер» объявил, что Хаби Алонсо покинет клуб по завершении этого сезона

Сколько зарабатывают футболисты: