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Рахимич: Пьянич заслужил прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины

Рахимич: Пьянич заслужил прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал вызов хавбека армейцев Миралема Пьянича в сборную Боснии и Герцеговины на матч 3-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года. Игра состоится 7 июня и станет последней для Пьянича в футболке национальной команды.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Сан-Марино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень радует, что Пьянич вызван в сборную Боснии и Герцеговины. Он заслужил прощальный матч, потому что много сделал для команды. Мне и вовсе кажется, что Миралем ещё может помочь сборной в квалификации на чемпионат мира. Но тут решат уже главный тренер и помощники. Буду рад, если Пьянич сыграет за сборную, наверное, буду на этом матче», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» перебрался в московский ЦСКА летом прошлого года в статусе свободного агента. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами.

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