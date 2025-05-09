Рахимич: Пьянич заслужил прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины

Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал вызов хавбека армейцев Миралема Пьянича в сборную Боснии и Герцеговины на матч 3-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года. Игра состоится 7 июня и станет последней для Пьянича в футболке национальной команды.

«Очень радует, что Пьянич вызван в сборную Боснии и Герцеговины. Он заслужил прощальный матч, потому что много сделал для команды. Мне и вовсе кажется, что Миралем ещё может помочь сборной в квалификации на чемпионат мира. Но тут решат уже главный тренер и помощники. Буду рад, если Пьянич сыграет за сборную, наверное, буду на этом матче», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» перебрался в московский ЦСКА летом прошлого года в статусе свободного агента. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами.